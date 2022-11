"Hay miembros de nuestro gobierno que critican decisiones como si estuviesen afuera", afirmó Tolosa Paz

"Hay miembros de nuestro gobierno que critican decisiones como si estuviesen afuera"

Por último, Tolosa Paz cruzó a quienes dentro del FdT se muestran críticos con la gestión de Alberto Fernández. "No adhiero a miembros del gabinete que son parte del gobierno y que sin embargo no comprenden la complejidad que tenemos adentro del gobierno". "Hay a veces miembros de nuestro gobierno que critican a parte de las decisiones de nuestro gobierno como si estuviesen afuera. O estás adentro, o estás afuera. Y esto no quiere decir que no podamos discutir", señaló.