Gran Hermano: cómo fue el trágico fallecimiento del hermano de Juliana Díaz

“Sé que me vas a guiar, que no me quisiste dejar sola en este plano, que no querías esto, solo que no encuentro las respuestas que me reconforten el alma, todo me duele, estoy tan enojada con la vida, con el universo, con Dios, cuánta angustia Lu... Y perdón, sé que son tristes mis palabras, me cuesta ser positiva”, expresó.