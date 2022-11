La inesperada sorpresa que se llevó Camila Homs en el show de Coldplay

A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no sé si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, había asegurado en su momento. Cuando le consultaron sobre el vínculo amoroso entre la cantante y el padre de sus hijos, Francesca y Bautista, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”. “¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.