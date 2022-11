Conmovedora carta del hijo de Andrés Blaquier

Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el ultimo dia. Les pido que NO nos perdamos en el rencor, en lo injusto, y en el entender el porqué de todo esto. Este es un proceso de Aceptar algo que ya no podemos cambiar, que no es ni va a ser justo pase lo que pase, y en el que nunca vamos a entender el porqué.