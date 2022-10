“Lo de Trancas es un femicidio provocado por el Estado”

Soy mujer, soy mamá, soy ciudadana, y soy jueza. Y todo esto es lamentable. Miro el caso de Trancas y me preocupan varias cosas, como que el tipo regalaba lechones para que no le tomen las denuncias. No hay una Policía totalmente capacitada, aunque hagan cursos. Pero nos estamos quedando con las sábanas cortas. No es solo aplicar la ley Micaela. Esto no se soluciona mágicamente. Debiera haber un organismo que controle el actuar público, sobre todo de los organismos de seguridad. Que se controle perspectiva de género y de niñez. El caso de Trancas debe ser bisagra como lo fue Tacacho, pero desde lo administrativo. No concibo que a finales de 2022 haya una comisaría en la que se nieguen a recibir una denuncia. Así el sistema está fallando. Con un curso de una materia en la escuela de Policía no alcanza. El Policía debe servir, como yo. Es servicio público. ¿Si la chica no se hubiera suicidado el acusado se hubiese entregado? Esto es un femicidio provocado por el Estado. No la mató el tipo, la mató la desidia del Estado. Hay que tener un diseño política pública que no sólo capacite, sino que también controle. Cuando están involucrados colectivos vulnerables hay que controlar.