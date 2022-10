"El 84% de los ciudadanos no cree en el Poder Judicial”

-En general porque no se enseña Ética profesional, algo que por suerte está cambiando ahora. No hay cursos obligatorios. Pasa este fenómeno de que los abogados tienen que jurar un Código sobre el que no conocen su contenido, ni lo leyeron. Es un problemón. Hay un deterioro regulatorio en la profesión,y hay determinadas cosas que se dicen como si fueran verdades, que andan dando vueltas. En la ética profesional hay una visión que en la literatura se llama la Concepción estándar de la ética profesional, que es que los abogados son parciales a favor de sus clientes, que no juzgan el interés del cliente y hacen cualquier cosa y no son responsables de lo que pase cuando se defiende al cliente. Esa concepción por un lado se da de patadas con los Códigos de Ética y además filosóficamente no funciona. Un cliente me trae una propuesta de defenderlo ocultando o mintiendo o tratando de lograr una cosa que es ilegal yo tengo que decirle que no. Pero cuando uno no discute esas cosas esa concepción estándar queda como una cultura informal, en donde todos se forman. En las facultades tenemos abogados y jueces que dan clases, y no tienen tiempo de preparar las clases, no hay profesores full time que puedan criticar la profesión, o desde afuera la práctica del Derecho, entonces la ética que hay en la calle permea en la facultad de Derecho y los abogados cuentan sus historias de guerra, se hacen los piolas ante los chicos y queda como si estuviera bien. Y otro problema que tenemos es que los colegios de Abogados, como quienes en general los dirigen necesitan los votos de los abogados, no les es muy simpático que en las propuestas que los que quieren ser dirigentes muestran a sus colegas consideren apretar las clavijas en la cuestión de la ética profesional y en el tribunal de Disciplina. Es un tema piantavotos. Y hoy que los Colegios de Abogados tienen importancia política porque envían representantes de los Consejos de la Magistratura, se juegan muchas cosas en esas elecciones. Entonces, no por nada los tribunales de disciplina en muchos colegios de abogados del país no publican las sentencias o las publican sin nombres, así la gente no sabe quién o qué tipo de faltas se cometieron. Tenemos ahí una oscuridad.