Rugby: una nueva raíz del Seven

Taboada aseguró que el Seven de Yerba Buena “será muy importante para el rugby de Tucumán , porque recibe a todos los equipos de la provincia, además de las chicas del rugby femenino. Un buen motivo para ponerle el broche a una temporada intensa. Además, también es importante ya que entre los partidos clasificatorios y las finales del Seven, se jugará un encuentro entre los seleccionados mayores de Tucumán y Mendoza. Una buena manera de mantener en actividad a nuestro equipo Naranja, que unos días después partirá a participar en un cuadrangular internacional a Paraguay. Estamos muy contentos con esta nueva propuesta de seven y le desamos al Jockey Club el mayor de los éxitos”.