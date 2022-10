Chris Martin fue a comprar una guitarra y tocó un par de temas con los vendedores

Martin tomó una guitarra y no dudó en cantar algunos de los hits de otras bandas y también una canción muy especial para el público argentino. Sonaron, por ejemplo, “Live Forever”, de Oasis, “Isn’t Lovely”, de Stevie Wonder y “De música ligera”, de Soda Stereo. El hilo con los tres videos cosechó 50 mil likes en cuestión de horas.

“Cuando se va al local de al lado, nos ve a nosotros que nos asomamos a verlo y nos hace un gesto, levantando el pulgar. A los dos segundos, vino, agarró una guitarra y nos dijo: ‘¡Vamos a tocar algo! ¿Qué quieren tocar?’. Lo primero que se me ocurrió fue Oasis, y empezamos a tocar”, contó uno de los afortunados empleados en su cuenta de Twitter.