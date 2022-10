Qatar 2022: las cuatro recomendaciones del INADI para que los periodistas no discriminen durante las transmisiones

En términos de discriminación, pide a los periodistas que no utilicen expresiones como “está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr”. Del mismo modo, pide que no se tilden de “autistas” a los árbitros, debido a que se buscan evitar “comentarios patologizantes o que incluyan categorías de salud mental como descalificación”.