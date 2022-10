Bono de $45.000: las principales preguntas y respuestas sobre el refuerzo de Anses

¿Por qué, a pesar de tener certificación negativa, no puedo cobrar el bono de $45.000?

“La certificación negativa de Anses brinda información sobre si la persona tiene o no trabajo, así como alguna prestación u obra social. Pero no indica si, por ejemplo, tiene ingresos o consumos por tarjeta de débito, bienes, etc. Por eso la Certificación Negativa no es condición suficiente para percibir el Refuerzo Alimentario”, explicaron fuentes oficiales.