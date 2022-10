San Martín: “El club debe seguir intentándolo”

“A los 20 días de haber llegado al club me rompí la rodilla y no pude jugar durante todo ese año en Primera. Los años siguientes estuvimos siempre ahí, cerca de lograr el objetivo, pero nunca se nos dio. No pude lograr el ascenso con esta camiseta y ese es un dolor que tengo y que voy a tener siempre, toda la vida. Es una cuenta pendiente y por eso es el dolor que hoy siento”, dijo con la voz entrecortada, haciendo el esfuerzo para no volver a quebrarse, ante una consulta de LG Deportiva. “El dolor es el normal de una persona que ama lo que hace y que siente tanto estas situaciones. Por eso llegué a este extremo; al fin y al cabo es fútbol y el fútbol requiere de mucha pasión”.