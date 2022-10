Fiesta Provincial de Teatro

Hoy a las 20 en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se presentará “Experiencia Matadero”, que propone encontrarse con todas las reflexiones sobre la muerte que rondan, a veces desdibujadas, en el día a día. “Todas las personas que habitamos la tierra perdimos a alguien alguna vez. Un día estaba, y al otro, ya no. Un día lo/a abrazamos, y luego no pudimos. La muerte es parte y complemento de la vida. Sin ella, no habría mucho sentido de estar. Sin embargo, es difícil entenderla. Más que un musical, más que una obra de teatro, Surge de la más básica necesidad que tenemos del otro, de aquello tan humano de ser social. Para abrazarnos, para llorar colectivamente, para recordar cantando, hablando, con humor, con lágrimas”, dice la cartilla de presentación. El elenco se integra con Belén Mercado, Miguel Domínguez y Pichi Matías, La dirección es de Leandro Ortega y la producción de Carolina Bloise.