Video: La conmovedora reacción de Mirtha Legrand, luego de que Lizy Tagliani le ofreciera ser la madrina de su casamiento

En esa línea, Lizy contó la charla privada que tuvo con su novio Sebastián Nebot antes de hacerle el ofrecimiento a “La Chiqui”. “Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo, que fue Jorge, como es Mirtha… Ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, comentó. A lo que asombrada, Mirtha le preguntó: “¿Vos me lo estás ofreciendo?”. “No, pero es para que lo pienses. No lo quería hacer en vivo porque no quería…”, intentó explicarse, pero la diva, se mostró feliz. “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”, expresó contenta mientras el resto aplaudía.