Pareceres: La ciencia requiere paciencia

La investigación científica tiene sus tiempos, se trata de hacer el trabajo rápido, pero no siempre es posible lograrlo en el tiempo que el investigador quiere, porque deben respetarse protocolos, hay que hacer pruebas y observaciones para obtener los resultados y, a veces, esperar resultados parciales. Cuando son pruebas de laboratorio se pueden repetir con las mismas condiciones o con otras. Pero cuando se trata de investigación clínica los pasos a seguir son muy estrictos, es necesario llevar a cabo muchas pruebas, que no se pueden evitar. Muchas veces requieren de voluntarios y no es fácil conseguirlos. Si los resultados no son los esperados hay que cambiar las condiciones iniciales y repetir todo de nuevo.