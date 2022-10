Libros y alpargatas

Tal vez no sean malos estos cambios, pero dan un poco de nostalgia y de tristeza, y me recuerdan aquel famoso exabrupto de “Alpargatas sí, libros no” que en los años 40 marcó a fuego la relación del primer peronismo con el ámbito universitario y de la cultura. El rechazo se refería, no a los libros como tales, sino a una élite intelectual distanciada del pueblo y de sus urgencias, que eran muchas y severas.