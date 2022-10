Se levantó una usurpación en un terreno de Vialidad Provincial

La situación había sido notificada por Gasnor, que hizo una presentación en Vialidad Provincial y, en conjunto, convocaron a la Policía para que intervenga. “Algunos ya se habían percatado de la usurpación y buscaron intimar a la persona, pero no hizo caso. El Ministerio Público Fiscal no tenía conocimiento ya que no había una denuncia formal manifestó Gutiérrez-. Se va a mantener una custodia policial del terreno hasta el lunes. Luego vendrá Vialidad y cubrirán el predio, así no vuelven a producirse usurpaciones”. (Producción periodística: Bárbara Nieva)