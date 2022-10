Santiago del Moro rechazó que Gran Hermano deba retractarse ante el Gobierno

En ese aspecto, recordó que a lo largo de los 21 años que está el reality pasaron de todo: “En uno de ellos, GH 1 tuvimos una amenaza de bomba y vino la policía que supuestamente tenía que entrar a la casa a revisar si había bombas. Nos pasaron cosas así”. El meme más hermoso es el de Solita diciéndole a una participante que se habían caído las Torres Gemelas y ella no entendía nada”, recordó Dominique Metzger. El productor explicó ese momento: “Nos decían ‘¿cómo no le van a decir?’ La decisión fue del canal, no nuestra, era hay 80 canales hablando en cadena, seamos una opción si alguien quiere tomar un respiro, nosotros tuvimos que aprender a decírselo. En Israel en marzo del 20 le tuvieron que decir, ‘afuera hay una pandemia y la gente se esta muriendo’”.