Duro fallo: condenado a 20 años de prisión por abusar e intentar asesinar a su ex pareja

Guillermo David Aquino fue condenado en un fallo unánime a 20 años de cárcel como autor del delito de homicidio agravado por la relación de pareja, en grado de tentativa. El auxiliar, Rogelio Rodríguez del Busto, en representación del fiscal Pedro León Gallo había solicitado que se le imponga esa pena. “Está probado que hubo un hecho de violencia. El acusado le provocó a la víctima diversos golpes que fueron constatados por los médicos. Su vida estuvo pendiendo de un hilo durante meses. Ahora, está postrada y no puede caminar ni atender a sus hijos menores, como consecuencia de este ataque brutal”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal. El tribunal, integrado por Carolina Ballesteros, Laura Casas y Guillermo Taylor, impuso la pena. Según la acusación, el 3 de octubre de 2021, en horas de la noche, en una casa ubicada en calle Asunción al 1.500, del barrio El Bosque, Aquino, con claras intenciones de matar a su pareja, RDCL, de 31 años, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Luego, aprovechándose de su estado de inconsciencia, la sometió sexualmente. “Me pegaba y me maltrataba, me rompía la ropa y me dejaba llena de moretones, me agredía también psicológicamente. Ahora no puedo hacer nada, estoy tirada en la cama, postrada de por vida”, declaró la víctima.