Turismo Nacional; a milésimas del triunfo

El piloto del Ale Bucci Racing destacó el aliento que recibió del jefe de equipo, Alejandro Bucci. “Me motivó muchísimo vuelta tras vuelta por la radio y eso fue fundamental para no desconcentrarme”, aseguró Bestani. Facundo Rotondo, el otro tucumano en la fecha, no corrió la final ya que su equipo no pudo solucionar un problema en el motor. En la Clase 3, hubo victoria para el chaqueño Matías Muñoz Marchesi. Lo escoltaron Jonatan Castellano y Julián Santero.