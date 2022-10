Tenis: saldrán a hacer su juego

Distinta fue la semifinal de Ormaechea que en una hora exacta eliminó a Martina Capurro Taborda por 6-0 y 6-3. La preclasificada número uno fue muy contundente en el primer set, sin embargo en el segundo se descuidó al punto de estar en desventaja 0-3. La sunchalense enfrentó a la ucraniana el mes pasado en Otocec, Eslovenia, y ganó con contundencia por 6-1 y 6-1. Sin embargo el antecedente, según Ormaechea, no gravitará ni tampoco le genera un plus de confianza ante la preclasificada número cuatro del torneo. “Jugué muy bien, pero las condiciones eran completamente diferentes. La cancha era suuuper lenta, había llovido y las pelotas estaban muy pesadas. Todo lo contrario a lo que está pasando en Tucumán”, analizó la jugadora. “No será el mismo partido, pero no me importa porque yo estoy enfocada en lo mío”, agregó la finalista.