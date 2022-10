Demichelis pica en punta para reemplazar al “Muñeco”

No será una tarea sencilla. La comisión directiva de River tiene que buscar el reemplazante del “Muñeco” redefinir el proyecto de cara a 2023. El presidente Jorge Brito y el manager Enzo Francescoli creían que Marcelo Gallardo iba a continuar una temporada más, por lo que la noticia los tomó de sorpresa.

Brito le dijo a sus pares del “Millonario” que no definirán un reemplazante en el corto plazo y que se tomarán lo que resta de octubre y casi todo noviembre para tener una serie de charlas con los aspirantes a sentarse en el banco de los suplentes.

Trascendió que Martín Demichelis es el que pica en punta entre los preferidos de los dirigentes. El ex defensor viene trabajando en las inferiores del Bayern Múnich, hizo sus primeras armas como entrenador de la Sub 19 del conjunto alemán y la semana pasada estuvo dirigiendo en la Champions League juvenil. “Algún día sueño con entrenar a River y a todos los equipos en los que jugué. Llevo años capacitándome, pero está Gallardo y hay que dejarlo tranquilo”, comentó hace algunos meses el ex defensor del seleccionado argentino, que tiene contrato hasta diciembre con Bayern Múnich. Ahora, sin la presencia de Gallardo parece tener el camino allanado.

En los pasillos del club de Núñez trascendió que en caso de que Demichelis sea el entrenador, Javier Pinola se sumará a su cuerpo técnico por el conocimiento que tiene del actual plantel del “Millonario”.

Brito dejó en claro que no hubo charla con ningún hipotético sucesor, aunque sí hay preferencias entre los dirigentes. Por eso son muchos los nombres que sonaron en las últimas horas y seguramente está lista seguirá extendiéndose con el paso de los días.

Pablo Aimar, Hernán Crespo, Ramón Díaz, Eduardo Coudet, Marcelo Bielsa y Ricardo Gareca también están en las “gateras” para suceder al “Muñeco”.

A varios dirigentes le gusta mucho “Valdanito” Crespo, que ganó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Está claro que los que pasaron por River, hoy corren con ventaja, mucho más luego del exitoso ciclo del “Muñeco”.