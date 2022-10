Javier Milei convocó a más de 30.000 personas en Tucumán

Cerca del escenario, casi en el centro, se encontraban Tomás López y Rubén Gutiérrez; ambos estudian y trabajan. “Sus ideas me parecen muy fuertes, hace falta una persona que esté dispuesta a levantar al país, que viene decaído hace bastante. Premian a la vagancia”, dijo López, que confesó: “hubo una época en la que fui kirchnerista, pero fue porque no había estudiado absolutamente nada”. Por su parte, Gutiérrez comentó: “Argentina necesita un cambio, ya estamos cansados de que estén siempre los mismos políticos. Mienten y meten la mano en el bolsillo a gente laburadora”. En cambio, apoya las ideas de Milei. “Él habla con mucha coherencia y seguridad. Hoy en día es necesario. A mí no me gustaba la política, pero cuando escuché de él, comenzó a interesarme”, aseguró. “Bussi ya tuvo su oportunidad, hoy estoy acá por Javier Milei”, cerró.