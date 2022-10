"La pasé mal": Diego Leuco contó que una periodista le rompió el corazón

Y prosiguió: "Ella tenía novio. Tuvimos ahí una historia y siempre me prometía que lo iba a dejar, pero nunca lo dejó. No llegué a ser el amante. Era una historia más bien platónica. Éramos como dos periodistas jóvenes que se encuentran en un juicio oral, con jueces y fiscales, y se gustan y se miran. Ella tenía un año más que yo. Me re rompió el corazón, y lo hizo sostenidamente".