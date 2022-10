Brasil: mucho más que una elección presidencial

Argentina tiene un especial interés por lo que suceda con su vecino -dice Torres, que es oriundo de Brasil- también porque nuestro país se ve reflejado en el clima político que se vive en estas elecciones. “Lo que está pasando con la acentuación de la violencia política en Argentina -como el atentado contra la vicepresidenta, explica-, encuentra un proceso parecido en Brasil”, donde hubo al menos tres muertos durante la campaña electoral, todos pertenecientes al Partido de los Trabajadores, de Lula. Se trata, analiza, de un proyecto de la extrema derecha, que viene “empaquetado” de Estados Unidos. Por eso, lo que suceda en Brasil va a tener importancia en la región. “Esta extrema derecha que se encarna en Bolsonaro es un proyecto que excede al personaje, va más allá de no reconocer las elecciones. No es que vaya a sacar los tanques a la calle para dar un golpe de Estado al estilo tradicional. Ese formato ya no es eficiente”, dice Torres. El proyecto de Bolsonaro, aún si es derrotado en las urnas, no va a desaparecer, afirma. “Es un proyecto político y económico ultraliberal, como el que representa el ministro de Economía Paulo Guedes, que está herido electoralmente, pero que sigue teniendo la capacidad de hegemonizar poder, que controla medios de comunicación y recursos económicos, que es capaz de usar medios judiciales”, como los que usó para destituir a Dilma Rousseff o encarcelar a Lula. Esa agenda “moralista”, que usa a la corrupción como excusa para atacar a proyectos políticos que se les oponen persigue un modelo extractivista, representa al agronegocio y quiere transformar al país “en una inmensa tienda, donde todo está a la venta”, según el analista.