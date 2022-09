Presidenciales en Brasil: Lula estira su ventaja y pide a los brasileños que vayan a votar

“Soy tornero mecánico. Me considero un ciudadano de izquierda, un socialista refinado porque defiendo la propiedad privada, la libertad de organización y el derecho de huelga”, dijo en Lula en una entrevista. “Si soy empleado y pido un aumento justo y la empresa me lo niega, no pasa nada con el empresario. Entonces el trabajador va a la huelga y la policía reprime al trabajador y nunca al empleador. Por eso quiero construir un mundo más armónico. Volver a que el pueblo sea feliz”, sostuvo Lula, quien durante su mandato logró sacar a Brasil del “mapa del hambre”, al sacar de la línea de pobreza a 13 millones de personas. (Reuters)