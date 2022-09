Scaloni, con algunas dudas para el partido de mañana

Mañana a partir de las 21, la Selección jugará el primer partido de su gira por EE.UU. frente a Honduras, en el Hard Rock Stadium de Miami. El DT Lionel Scaloni apostaría por la base titular, aunque existen algunas dudas sobre con quiénes podrá contar. Por caso, Cristian Romero y Lisandro Martínez (defensores de Tottenham y Manchester United, respectivamente) tuvieron problemas con la visa de trabajo para entrar al país, trámite que no pudo ser completado en Inglaterra por la muerte de la reina Isabel II y que debieron hacer en la embajada estadounidense en Buenos Aires. Finalmente, a Martínez se la dieron ayer, mientras que a “Cuti” se la otorgarían recién hoy debido a un problema de impresión. Si bien podrían llegar a tiempo, serán reservados para el partido del martes con Jamaica, en Nueva Jersey.

Giovani Lo Celso tampoco es una certeza, ya que viene de jugar solo media hora con Villarreal a causa de una sobrecarga muscular, por lo que Scaloni no lo arriesgaría y alinearía directamente al ex River Enzo Fernández, de buena actualidad en Portugal. Marcos Acuña ya estaría en condiciones de jugar luego de la molestia que acusó hace unos días en Sevilla, pero Nicolás Tagliafico ocuparía su lugar para no arriesgarlo.

Entonces, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.