Liga Tucumana: guardianes de esperanzas

Ariel, de 23 años, es del Ingenio Leales y trabaja también como entrenador de arqueros en una escuelita de fútbol de Villa Fiad. Reconoce que tiene cuentas pendientes. “Estoy haciendo un curso acelerado para terminar mi secundaria, me falta un año. Todos los días los profesores me hacen el aguante, porque llego una hora tarde por estar entrenándome. Voy en moto hasta la casa del entrenador (Miguel “Tigre” Amaya) y él me lleva hasta Ranchillos en el auto”, cuenta Ariel, que ya se ilusiona con dar la vuelta con San Antonio. “Es algo hermoso lo que me está pasando. Dios pone las cosas en su lugar. Y creo que Él dijo: bueno Ariel, ahora te toca a vos. Siempre hay que estar preparado, con humildad. Además, este grupo se hace fuerte en las adversidades”, destacó el 1 del “Rojo”.