Los jóvenes pueden sufrir problemas de colesterol y sobrepeso tras la covid-19

Sin embargo, también proporcionó evidencia de que las infecciones recientes, incluso las leves, pueden provocar síntomas como fatiga, reducción del sentido del olfato y problemas psicológicos hasta por 180 días, además de tener un impacto negativo a corto plazo en la fertilidad masculina. Para infecciones no recientes, hace más de 180 días, estos efectos ya no fueron significativos. En tanto, para aquellos con contagio no reciente, el estudio, que tuvo un seguimiento prolongado, brindó evidencia de una constelación potencialmente riesgosa.