Ricardo Lorenzetti: “Nadie se salva solo en cuestiones ambientales”

“No podemos solucionar los problemas haciendo lo mismo que cuando los creamos. Hay que cambiar. Está claro que en esta dirección el mundo no va bien, que incluso necesitaríamos varios planetas para sostener el sistema de vida actual de manera igualitaria. Por qué este sistema de vida se sostiene solo por una gran exclusión social. Pero a medida que todos queremos vivir como en el hemisferio norte, entonces la energía no alcanza y la basura explota. Y empezamos a una situación crítica. Entonces hay que cambiar la dirección”, dijo y agregó: “esto no significa negar el desarrollo. Casi todos los que están trabajando seriamente en el ambiente piensan que el sistema económico tiene una gran oportunidad. La economía hoy puede girar. Hay una cuestión central. Todos los economistas se han dado cuenta y los empresarios también, que el costo de seguir así supera a los beneficios. Esto lo mostró muy claramente la pandemia. Pero todos los problemas posteriores que estamos viviendo también, y por eso empiezan a girar, a girar, cambiar la dirección”, dijo y destacó el ejemplo de las energías renovables por las que Argentina “tiene un gran potencial”.