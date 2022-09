Histórica acometida: una tropa inexperta que derrotó a los realistas

Ni siquiera tenían banderas distintivas, en razón de que el Triunvirato le había ordenado expresamente al general porteño no enarbolar la enseña de su creación. Ante ello, Belgrano respondió a las autoridades: “La bandera la he recogido, y la desharé para que no haya ni memoria de ella… pues si acaso me preguntaren por allá, responderé que se reserva para el día de una gran victoria por el ejército, y como esta está lejos, todos la habrán olvidado, y se ostentarán con lo que se les presente”.