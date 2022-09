Un joven asegura que es hijo de Shakira y de un actor colombiano

El joven habló en Lo sé todo (Canal 1 de Colombia) y explicó que a los cuatro años descubrió que sus papás eran la intérprete y el actor Alarcón. “Tengo un recuerdo de él, que fue con cuatro amigos a buscarme y nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, relató.