Julia Roberts y George Clooney, en una comedia romántica

Cregger, realizador de la película, explicó durante una conferencia de prensa de esta producción, que el origen de la historia se remonta a su experiencia leyendo el libro “El regalo del miedo”, que tiene un capítulo dirigido principalmente a las mujeres. “Las anima a prestar atención a las pequeñas ‘banderas rojas’ que los hombres pueden emitir en situaciones cotidianas -dijo-. Pueden ser cosas muy inocuas que quizás no notes, como felicitarte cuando no es necesariamente apropiado, hacerte un favor que no pediste o tocarte de una manera no sexual que no hayas iniciado”. El elenco se integra con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long y Jaymes Butler.