Los NFT copan el mundo de los videojuegos

Seguro has escuchado hablar sobre esto, pero no entendiste. Tranquilo. Vamos por partes: los NFT son el acrónimo de Non Fungible Token. Esto quiere decir que se trata de tokens (una unidad de valor digital) que no son fungibles, es decir, no se puede intercambiar por otra cosa en igualdad de condiciones. Si yo tengo una pintura, por ejemplo, puedo cambiarla por otra, pero jamás por una igual ni del mismo valor. ¿Por qué? Porque ambas son únicas.