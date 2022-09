El Frente de Todos celebró una “misa por la paz” en Luján

Si bien la invitación había sido extensiva a diferentes sectores de la oposición, sus referentes finalmente no asistieron al encuentro. El titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, lo había anticipado: “recibimos una invitación del intendente de Luján (Leonardo Boto) para una misa, pero no voy a concurrir, en el bloque no hubo debate pero creo que nadie va a concurrir”.