Identidad de género y los impactos que genera en ámbitos del Derecho

El mencionado decreto hace alusión a la incorporación del sexo X en el registro nacional de las personas, para todas aquellas que no se sientan comprendidas en el binomio F o M. Por ende, en los nuevos DNI debe registrarse el sexo X a fin de identificar a aquellas personas que en su fuero interno se sientan no binario, autopercibidas, indefinidas, no identificada, etc.