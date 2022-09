Lionel Messi lidera un récord en Europa tras el triunfo del PSG

Galtier movió el banco en la segunda etapa, pero esta vez no sacó a Messi (Sí salieron Mbappé y Neymar a los 31' del ST). El miércoles, para PSG, se viene la visita al Maccabi Haifa en Israel por la segunda fecha de la Champions, luego el domingo otro de visitante vs. Lyon y después la fecha FIFA, la última antes del Mundial (Lionel estará con Argentina vs. Honduras 24/9 y Jamaica, el 27/9, ambos en Estados Unidos).