Muerte de Isabel II: Harry no llegó despedirse de su abuela pero le hizo un homenaje especial

Qué pasará con Meghan Markle en los funerales de Isabel II

Según informa Clarín, no esta claro si la ex actriz será parte de las exequias de Isabel II. En 2021, solo Harry acudió al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. El avanzado embarazo de Meghan sirvió en aquella ocasión para no contar con su presencia.