Massa capta dólares para las reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, destrabó ayer líneas crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de U$S 3.100 millones que serán desembolsados antes de fines de año. Además consiguió un incremento en el monto otorgado al país que en el período 2022-2023 será de casi U$S 5.000 millones. Según lo acordado U$S 1.200 millones serán para fortalecer las reservas internacionales y corresponden a la línea de libre disponibilidad que el organismo tenía frenado. De ese monto, unos U$S 500 millones serán girados antes del 30 de septiembre y otros U$S 700 millones antes del 31 de diciembre. De esta manera se garantiza un shock de ingreso de divisas que junto a las liquidaciones del campo con el dólar soja, engrosarán las reservas del Banco Central. El acuerdo fue alcanzado ayer en Washington por el ministro de Economía y el titular del BID, Mauricio Calver Carone. “Hemos podido destrabar lo que estaba trabado y con una vía directa”, manifestó el presidente del organismo crediticio, quien aclaró que “sus críticas se habían dado cuando la Argentina tenía una política macroeconómica errática. Nosotros pedimos una política económica cohesiva. Ahora con el ministro tenemos una política cohesiva y podemos apoyar a la Argentina. En hora buena misión cumplida”. “Las operaciones de libre disponibilidad que estaban pendientes se confirman y serán mayores a las previstas. Y además se abre la discusión por un monto importante para la cartera de préstamos 2023. Esto representa algo muy importante para la garantía de acumulación de reservas”, indicó, por su parte, Massa.