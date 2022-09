Mundial Qatar 2022: todo sea por tener el álbum

Por caso, Alvaro Jurao estaba al aire en la radio cuando se enteró a través de un amigo en Twitter que existía una promoción de Pedidos Ya que le garantizaba el álbum en forma gratuita haciendo un pedido superior a cierto monto. Entró a la app de delivery y comprobó que era cierto. ¿Se pidió una pizza? No. “Me había quedado sin shampoo, así que me pedí uno y me lo envié directamente a mi casa. Cuando llegué, ya estaban ahí el shampoo y el álbum”, cuenta el periodista. Eso sí, aunque todavía no empezó a llenarlo, espera que no termine igual que el de Sudáfrica 2010 que tuvo en la secundaria: incompleto y olvidado. “Tengo muchos amigos que están en esa onda y eso me contagió las ganas de volver a coleccionar figuritas”, agrega.