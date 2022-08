"No drogué en ningún momento a mi hijo", dijo la madre del niño intoxicado con cocaína

“Yo no soy una mala madre; vivo y lucho siempre para mis hijos. Tengo una nena de nueve años, y sola la saqué adelante con ayuda de mi familia, como a mi hijo. No es posible que me estén señalando y diciendo que drogué a mi hijo. No lo drogué en ningún momento y yo no me drogo ni fumo. El error es que mi pareja se droga; es consumidor. Pero eso no quiere decir que él haya drogado a mi hijo”, remarcó.