El juez Gallardo a Rodríguez Larreta: “es grave que llame a no cumplir una decisión judicial”

En ese sentido, el juez explicó que Rodríguez Larreta "no tiene por qué estar de acuerdo ni compartir los fundamentos" de la orden judicial, y aclaró que si bien el Gobierno porteño "tiene recursos procesales para revertir la medida, lo que no puede es hacer un alzamiento contra el orden constitucional, es decir, que no va a cumplir las órdenes judiciales", remarcó.