Deprimida, falleció la pastelera que se había hecho viral por su torta fallida de Mickey Mouse

El video de la torta fea se hizo viral en TikTok, obteniendo más de 1,4 millones de reproducciones. Las burlas y los memes no tardaron en llegar, lo que molestó mucho a la pastelera. En su momento ella salió a dar explicaciones: “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Hice la torta y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo listo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”.