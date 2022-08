Ucrania: “asesinados”, secretario general de la ONU dixit

“A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad (CS) la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales…”. Nada más apropiado para calificar los rigurosos términos de la Carta y en relación con los hechos y el comportamiento de los estados integrantes del Consejo de Seguridad (CS). Pero como resulta que Rusia es “uno de los cinco” que tienen escritura de titular de dominio sobre su asiento en el CS posee un diploma “suma cum laude” para ejercer el veto (el ¡NO!) a cualquier resolución por nacer del CS. Para abortarla sin miramiento si no le conviniera. ¿Cómo entonces Rusia podría permitir una resolución de condena del CS sobre su invasión guerrera? Ni EEUU, ni Francia, ni China, ni Gran Bretaña tienen las manos atadas para cualquier cosa, así sea iniciar invasiones guerreras (Irak, Afganistan, Libia, etc., etc.). “Los unos y los otros” calzan los mismos guantes manchados de sangre, a su turno.