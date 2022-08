La Dirección provincial de Libres del Sur criticó “la lamentable dirigencia kirchnerista”

"Pero es justo y necesario expresar también que tuvimos llamativos niveles de corrupción durante los gobiernos de la ex presidenta; que la involucran a ella por supuesto. Por lo que no es difícil de ver, que la manera en que se rasgan las vestiduras ahora frente a las acusaciones judiciales, tienen como objetivo victimizarse frente a hechos tan visibles y contundentes, que no se pueden ocultar así como así. Sin embargo, no queda allí el relato y el doble discurso de esta dirigencia K, que argumenta “defender a Cristina es defender al pueblo, a sus derechos y conquistas", añade el documento de Libres del Sur.