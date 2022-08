River ya no es el equipo que supo ser

La enorme jugada que derivó en el golazo de Pablo Solari fue sólo un espejismo. Ese doble quite de Enzo Pérez, la conducción y la enorme asistencia de Nicolás de la Cruz y la perfecta definición del ex Colo Colo son más atributos del River de hace algunos años; tiempos en los que metía miedo y peleaba torneos, que del actual. Ya no es lo que era y ahora cualquiera se atreve a mojarle la oreja.