Cartas de lectores II: a veces es mejor quedarse callado

Hace unos meses sufrí una isquemia lateral, una enfermedad que afecta parte de la cabeza. Fui al médico, quien me mandó a hacer una ecografía para confirmar su sospecha por los síntomas que yo presentaba. Luego de revisar el resultado de dicho estudio, me confirmó el diagnóstico, me medicó y me mandó a caminar una hora, por lo menos, por día. Al segundo o tercer día del suceso, fui a caminar por la plaza de mi barrio en momentos en que un señor automovilista detuvo la marcha para decirme: “Camine derecho amigo, ¿cómo va a ir así, encorvado y mirando el suelo? Usted es un hombre joven”. Yo lo miré nomás y seguí mi marcha un poco torpemente y mirando al suelo, por los efectos propios de la enfermedad que afectó mi forma de andar durante casi 10 días. El hecho es que al alejarme de este señor, me vino a la memoria lo que decía mi padre cuando alguien expresaba algo con lo que él no estaba de acuerdo. Decía: “te has perdido una hermosa oportunidad de quedarte callado”. De todos modos, le agradezco la intención de su consejo.