Campeonato Sudamericano Sub-16 de tenis: subirá la temperatura

Lo que describió Giovannini sobre su juego, son buenas referencias de lo que cada jugador debe hacer hasta el sábado cuando finalice el torneo que reúne a representantes de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Encarar los partidos sabiendo que el nivel de juego es muy parejo ayuda a no sorprenderse ante los cambios repentinos en el score. “Es importante tener paciencia. Yo me esforcé en no centrarme en los errores para poder acomodarme después”, analizó la jugadora.