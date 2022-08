Cecilia Bolocco abrió su corazón y habló de la grave enfermedad por la que atravesó su hijo: “Le dieron algunos años de vida”

La condición que le puso a Menem

En otro tramo de la entrevista, la ex presentadora de “Viva el lunes” (Canal 13 Chile) reveló la condición que le puso el fallecido ex presidente argentino cuando se conocieron. “En mi primer matrimonio no se dio, pero siempre fue un gran anhelo para mí ser madre. Es más, cuando yo lo conocí a Carlos y empezamos a salir le dije: ‘Esto para mí no es un juego y si llegamos a estar juntos quiero que sepas que yo quiero ser madre; yo quiero tener un hijo’”.