Un ladrón entró a robar a un local en Paraguay, le entregaron pesos argentinos y los rechazó

Bajo su poder, el ladrón poseía un cuchillo de cocina, tipo serrucho, con el que amenazó a la vendedora. “Yo estaba solita atendiendo, esta persona entró y al segundo nomás se dio la vuelta. Se me acercó y sacó un cuchillo para pedirme dinero. Yo le di pesos y los rechazó ‘No, no quiero pesos’, me dijo”, contó la empleada al canal Itapúa Noticias.