Caso García Belsunce: declaró la hermana de María Martha y reveló que Pachelo la "amenazó de muerte"

También reveló una reunión que tuvo con García Belsunce en el Sheraton de Pilar, algo que, según el acusado, omitió en su declaración. "Cuando fui a la reunión, el Doctor José Scelzi -abogado de Carrascosa ya fallecido- me dijo que le saque la batería a mi celular porque teníamos pinchados. Siempre dije que a las 19 no estaba en el country. Después se modificó el horario de muerte a las 18.30, eso era para sacar a Carrascosa del hecho y me pone a mi dentro del country. Cuando yo dije que a las 19 no estaba en el country, es porque no estaba. Años después se cambió el horario", aseguró.